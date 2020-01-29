لوكوك: شاحنات المواد الطبية التابعة للأمم المتحدة لم تغادر دمشق إلى إدلب

أكد نائب الأمين العام للشؤون الانسانية في ​الامم المتحدة​ ​مارك لوكوك​، أن "​الأمم المتحدة​ "تدين" ​العنف​ شمال سوريا وتدعو لوقف الأعمال العدائية".

وأوضح لوكوك، خلال اجتماع ​مجلس الأمن​ التي عقدت حول سوريا، أ ن "2,8 مليون شخص بحاجة لمساعدة شمال سوريا"، داعيا "مجلس الأمن لوقف الوضع المزري بشمال سوريا"، مؤكدا أنه "يجب وقف القتال شمال سوريا وإلا فإنّ ​الأزمة​ الإنسانية إلى تفاقم".





وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن شاحنات الأمم المتحدة التي تحمل مواد طبية لم تغادر دمشق الى ادلب، وأن من المتوقع وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى مناطق الصراع في شمال سوريا بسبب غلق المعابر، لافتا إ لى أن 115 ألفًا فرّوا من القصف بإدلب خلال الأسبوعين الأخيرين.







