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تعليم

التحقيق في تشاجر طبيبين داخل غرفة العمليات بـ القليوبية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:43 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب بجامعة بنها رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إحالة واقعة حدوث مشاجرة بين اثنين من الأطباء وتعدي أحدهما على الآخر داخل إحدى غرف العمليات إلى التحقيق.

وأكد القاضي أنه فور حدوث المشاجرة والتراشق بالألفاظ تم إخراجهما واستكمال الجراحة للمريض، مشيرًا إلى أن الواقعة لم تؤثر على إجراء الجراحة وتقديم الخدمة للمريض.

وأضاف أن هذا التصرف غير مقبول وسيتم محاسبة المخطئ بكل حسم، مشيرًا إلى أنه فور علمه بالواقعة أرسل فريقًا للتحقيق وإعداد مذكرة لتطبيق القانون.

وشهدت مستشفى بنها الجامعي حدوث مشاجرة بين أحد الأطباء بقسم الجراحة وآخر بالتخدير داخل غرفة العمليات وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.
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