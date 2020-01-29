رانيا يوسف: أنا غير مهتمة بالسوشيال ميديا ولا أعرف معنى "تريند"

تساءل الجمهور حول إن كانت الفنانة رانيا يوسف تتعمد إثارة الجدل من أجل أن تتواجد "تريند" على مواقع التواصل الإجتماعي ام أن الأمر صدفة.

وردت رانيا من خلال تصريحات لـ«صدى البلد» أنها غير مهتمة بالسوشيال ميديا، وأنه من الطبيعي أن الجمهور يهتم باخبارها وتفاصيلها.

كما أوضحت أنها لاتعرف معنى كلمة "تريند" وأن هناك طاقم كامل يدير حسابتها على السوشيال ميديا.

تشارك رانيا حاليا فى مسلسل " الانسة فرح" الذي أنتهي عرض الجزء الأول منه خلال أيام، ويشارك فى بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج

وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص أخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.