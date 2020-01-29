تذليل العقبات أمام ملف تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة في بني سويف





وخلال الاجتماع ناقش المحافظ تنفيذ خطوات عملية لتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه عمل اللجان المختصة سواء المعاينة أو البت أو التسعير وتنفيذ إجراءات نوعية لمزيد من الجهد والانجاز،حيث شدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل في الانتهاء من ملف التقنين وتذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات،حفاظا على المال العام.





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وذلك من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وفحص ومعاينة الأراضي التى تم بشأنها تقديم طلبات تقنين ،فضلًا عن تكثيف عمل لجان المعاينة بمختلف المراكز، موجها رؤساء الوحدات المحلية بدراسة كافة الطلبات والاحتفاظ بصور من ملفات الطلبات،وعمل محضر مشترك لكافة الملاحظات والسلبيات للعمل على تلافيها وتقديم حلول بشأنها.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والمعايير التي تسهم في تحقيق إنجاز أفضل في هذا الملف، موجها أعضاء لجنة المعاينة بضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة وكتابة تواريخ المعاينات، وأن يكون هناك تطابق بين المعاينة على أرض الواقع والوضع على الخرائط والإحداثيات،وذلك بهدف أن يكون رأى اللجنة رأيًا نهائيًا سواء بقبول أو رفض طلب التقنين، وتوفير الجهد والوقت ،حيث يضيع الوقت" في بعض الأحيان" بسبب الإرجاءات للمعاينة وبحث الطلب أكثر مرة وغيرها.



