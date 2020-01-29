مرجان-16.. مناورات مصرية سعودية في البحر الأحمر.. فيديو

قاعدة دائمة في البحر الأحمر.. رسالة ردع.. قوة اعتراضية ضد أي تدخلات في المنطقة.. مصر تدخل عصر المياه الزرقاء العميقة.. وحماية المصالح العربية من أطماع قوى الشر بامتلاك أدوات السيطرة والتحكم بالمضايق