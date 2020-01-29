مرجان-16.. مناورات مصرية سعودية في البحر الأحمر.. فيديو

عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو يوضح بدء مناورات سعودية مصرية في البحر الأحمر.
ونفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسعودية تدريبًا بحريًا مشتركًا تحت اسم "مرجان-16"، بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر في مصر.
وأوضح الفيديو أن القوات المصرية شاركت في التدريب ومنها الفرقاطة المصرية "طابا" وسفينة الإمداد "حلايب" وعدد من قوارب الصواريخ إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.
ويشارك من الجانب السعودي الفرقاطة "الرياض" وسفينة دورية صاروخية من طراز "PGG" وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.