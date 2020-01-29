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مرجان-16.. مناورات مصرية سعودية في البحر الأحمر.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:50 م
مناورات سعودية مصرية
مناورات سعودية مصرية
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إبراهيم القادري
عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو يوضح بدء مناورات سعودية مصرية في البحر الأحمر.

ونفذت عناصر من ​القوات البحرية المصرية​ والسعودية​ تدريبًا بحريًا مشتركًا تحت اسم "مرجان-16"، بنطاق الأسطول الجنوبي في ​البحر الأحمر​ في مصر.

وأوضح  الفيديو أن القوات المصرية شاركت في التدريب ومنها الفرقاطة المصرية "طابا" و​سفينة​ الإمداد "حلايب" وعدد من قوارب ​الصواريخ​ إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويشارك من الجانب السعودي الفرقاطة "​الرياض​" وسفينة دورية صاروخية من طراز "PGG" وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.

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