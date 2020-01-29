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برلمان

"إسكان النواب" توصي بتشكيل لجنة فنية للوقوف على حالة محطات المعالجة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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فريدة محمد و ماجدة بدوي و محمود فايد
‎عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعها الثاني اليوم برئاسة النائب يسري المغازي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. 
 
وناقشت اللجنة طلب احاطة بشأن إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث توجد محطة صرف بمدينة طنطا سبق تشغيلها منذ،عام 1990 على مرحلتين بسعة 90 الف م مكعب في اليوم، وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتوسعة زيادة القدرة الاستيعابية، خاصة  مع وجود مساحة ٦ افدنة مساحة مجاورة للمحطة سبق وتم الاتفاق عليها لكن يوجد خلاف بين الهيئة والمحافظة لعدم سداد المحافظة قيمة تلك المساحة مما تسبب في عدم جدوى القرض الخاص بتطوير المحطة محل طلب الإحاطة
 
واشار محمود هجرس رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية موضحا أنه جاري حل المشكلة

 وعقب فرج ذكي نائب رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب ان هذا الموضوع تم مناقشته مع وزير الاسكان وتم مخاطبة شركة القاهرة للمياه بعمل إعادة دراسات الموضوع ولم نتوصل إلى حل حتي الآن.

واقترحت الهيئة أن تكون المحطة بالكامل تحت الأرض وفي هذه الحال لا نحتاج إلى مساحة ٦ افدنة لعمل التوسعة اللازمة.

 وأوصت اللجنة تشكيل لجنة فنية منبثقة من لجنة الاسكان للوقوف على حالة محطات المعالجة لإيجاد حلول جذرية.

 وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الاحاطة لحين حصور المستشار سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان
 وكذلك قررت اللجنة  تأجيل مناقشة طلبي الاحاطة المقدمي من النائب نبيل أبو باشــا، بشأن سوء حالة مياه الشرب بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية دون تحرك الجهات المعنية ، و النائب حامد جلال ، بشأن تقاعس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن القيام بعملها في استكمال أعمال مشروعات الصرف الصحي بقـرى مركز المحلة الكبرى و محافظة الغربية لعدم حضورهم‎
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