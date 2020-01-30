اليوم.. بنك التنمية الأفريقي يعلن خطته الاقتصادية لدول القارة عام 2020

يعقد بنك التنمية الأفريقي اليوم الخميس بالعاصمة الإيفوارية "ابيدجان"، حيث مقر المؤسسة، مؤتمرًا كبيرًا للإعلان عن خطته وتوقعاته الاقتصادية الأفريقية لعام 2020.





وسيقوم رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أكينومي أديسينا ، بكشف النقاب عن تقرير البنك بحضور الوزراء والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الدولية.





ويقدم التقرير توقعات اقتصادية قصيرة ومتوسطة المدى للمؤشرات الاقتصادية للقارة ولكل واحدة من الـ 54 دولة.





ويعقد بنك التنمية الأفريقي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "تدريب القوى العاملة الأفريقية في الغد" ، و يعرض التقرير السنوي التوقعات الاقتصادية للقارة ككل مثل النمو والفقر والعمالة، كما يتطرق الى التحديات والتقدم المحرز.





ويعد هذا التقرير - الذي أعده خبراء الاقتصاد في البنك -أداة تمكن صناع السياسات والأكاديميين والمستثمرين وخبراء المال والصناعة والإعلام من دعم القرارات السياسية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات.





ويشار إلى أن بنك التنمية الأفريقي هي مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت عام 1964 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية؛ كما يهدف البنك الأفريقي للتنمية الى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.