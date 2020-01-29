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أخبار العالم

قوات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتطرد المصلين.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت فضائية الغد العراقية، شريط فيديو، لقيام شرطة الإحتلال الإسرائيلي بإغلاق أبواب المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وطرد المصلين. 

وأظهرت لقطات الفيديو، لحظة إغلاق قوات الاحتلال لأبواب الأقصى، واعتقال عدد من المصليين. 

وتتعمد سلطات الاحتلال التضييق على المصلين بالمسجد الأقصى، كما تصدر ضدهم قرارات تعسفية بالإبعاد لفترات قد تمتد إلى عدة أشهر.

وكسر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قرار إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك.

ودخل الشيخ عكرمة صبري على الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وحمله الشبان على الأكتاف وهم يكبرون، معتبرين ذلك تحديا لقرارات الاحتلال القاضية بإبعاد المصلين عن الأقصى والتي طالت خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 50 فلسطينيا.
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