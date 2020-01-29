بترجمات عالمية وروايات .. حضور مميز لـ كلية ألسن عين شمس في معرض الكتاب

شهد معرض الكتاب هذا العام حضورا مميزا لكلية الألسن بجامعة عين شمس، حيث شارك عدد من المدرسين والأكاديميين فى اصدار عدد من الروايات والترجمات العالمية.





وقامت د. منى محسن المدرس بقسم اللغة الألمانية، بكلية الألسن جامعة عين شمس بترجمة كتاب "عن الموسيقى" للروائي النمساوي بيتر هاندكه، الذي حصل مؤخرًا على جائزة نوبل للآداب ٢٠١٩.





ويمثل هذا العمل رحلة اصطبغت بالشغف تتناول جهاز الجوكبوكس "مشغل الأغاني"، الذي كان رمزًا لموسيقى البوب التي ازدهرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وشكلت وعي وإدراك الكاتب. يصطحب هاندكه القارئ أثناء رحلة بحثه عن مشغل الأغاني إلى محطات متنوعة في فترة شبابه ودول مختلفة كإسبانيا ويوغسلافيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها... يعد هذا الكتاب رحلة خاصة وشخصية للكاتب حاول من خلالها البحث عن ذاته والهروب إلى أعماقها الخفية









أصدرت علا طارق حسين، خريجة قسم اللغة الكورية بألسن عين شمس روايتها الأولى بعنوان "لكِ لان القلب"، خلال معرض الكتاب لعام ٢٠٢٠.





وجاء في روايتها أنه يقال إنه طالما مبادئك لم تُختبر فلا داع للفخر .. فلعلّها إن اختُبِرت .. سقطت... وفي رواية لكِ لانَ القلب تزلزل الاختبارات والمواقف معتقدات ومبادئ أبطالنا لنحيا معهم صراعاتهم الداخلية... ستفاجئك الأحداث وسيفاجئك جميع أبطال الرواية بشكل لن تتوقعه ستنتقل ما بين رحمة الشيطان وجحيمه وما بين بشرية حور وملائكيتها ستتأرجح ما بين الملائكية والبشرية والشيطانية والحب والرحمة فهذا ما يحدث يا عزيزي عندما يقع المرء في قصر الشيطان بل ويعقد معه عهدا.









أصدر أ.أمجد حنا المعيد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ترجمته لرواية Of Foster Homes and Flies للكاتب الأمريكي تشاد لوتزكي تحت عنوان "اليتيم والذباب"- دار دَوِّنْ للنشر، خلال معرض الكتاب ٢٠٢٠.





وجاء في الرواية: نعيش حكاية مثيرة لمراهق مسكين يحاول المشاركة في حدث مهم في مدينته، لكن حياته مع أمه غريبة الأطوار تقف حائلًا دون المشاركة في ذلك الحدث.. وفي دراما مثيرة تتغير كل الظروف، ويحدث أمر غريب مفاجئ ومرعب في الوقت ذاته.





يقرر المراهق الذي يريد أن يثبت لنفسه وللجميع أنه يستطيع مجابهة أي شيء أن يواجه هذا الحدث المرعب وحده، دون الاستعانة بأي شخص.

يصبح عليه التعايش مع أكثر الكوابيس غرابةً ليبدأ رحلته الخاصة مع الحياة.





ترى ماذا يحدث؟ وهل ينكشف سره للجميع؟





حظيت هذه الرواية باهتمام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ صدرت الرواية في عام ٢٠١٦، ونجحت في جذب انتباه العديد من المؤثرين في الحياة الفنية والثقافية؛ لتفرُّد فكرتها وأصالتها، كما أنها تقدم نوعًا جديدًا تمامًا من الخيال والغموض والتشويق.





جدير بالذكر أن تشاد لوتزكي هو كاتب أمريكي معاصر، وفنان ومحرر ذو شهرة واسعة ورؤية تقدمية فريدة في المشهد الأدبي، له عدد زاخر من المقالات والمراجعات القيمة، صدرت له العديد من الروايات والقصص الملهمة منها إلى جانب مجموعته الأدبية المكونة من 18 قصة رعب وتعتبر رواية Of foster homes and flies من أكثر أعماله تشويقًا وتعمقًا في اختبارات النفس والوقوف على الجسر الذي يصل المراهقة بمرحلة بلوغ سن الرشد.









شاركت د. رضوى إمام، أستاذ مساعد بقسم اللغة الألمانية، كلية الألسن، جامعة عين شمس، في فعاليات معرض الكتاب ٢٠٢٠، بترجمة لكتاب نمساوي بعنوان "عن التعب"، للأديب النمساوي بيتر هاندكه الحائز على جائزة نوبل للآداب ٢٠١٩، صدر عن دار صفصافة للنشر ، حيث يرصد تجاربه مع التعب، ويحللها، ليكشف لنا ما لم نعرفه من قبل (عن التعب) بشتى أنواعه؛ تعب طيب وتعب خبيث .. تعب في فترة الطفولة يصاحبه الشعور بالذنب، وتعب في فترة المراهقة يتخلله التمرد والغضب .. تعب السهاد، وتعب السفر .. تعب يوتوبي، وتعب أثيري .. تعب شعوب بأسرها، وتعب فرد واحد .. تعب مزدوج يفرق بين الرجل والمرأة، وتعب شهواني يجمع بينهما إلى الأبد.





أتحداك ألا يصيبك التعب مع نهاية هذه الخواطر وحينها، ستتمكن من فهمه، وتمييزه، وتقديره، كي تتعلم منه، وتتحرر من أسره.









أصدرت د.أماني حسن المدرس بقسم اللغات الشرقية الإسلامية شعبة اللغة الفارسية ، بكلية الألسن جامعة عين شمس ترجمة لرواية فارسية بعنوان "مقهى شارع جوته"، صدرت عن المجمع الثقافي المصري و دار جسور للنشر و التوزيع، خلال فعاليات معرض الكتاب ٢٠٢٠، وتتناول الرواية الحب . الخيانة . القهوة هي الثلاثية الأساسية في "مقهى شارع جوته"، فهي عبارة عن دراما تاريخية تتناول حقبة مهمة من التاريخ السياسي لإيران قبل الثورة الإسلامية ، فهي قصة أربعة شباب أسسوا معا منظمة سرية تهدف لاغتيال شاه إيران ، لكن الخيانة تفرق بينهم و يؤول مصير كل واحد منهم إلى بلد أوروبي ، ومقتل زعيمة المنظمة على يد السافاك ( المخابرات الإيرانية قبل الثورة الإسلامية ) وتدور الأحداث حول هدف الانتقام من العضو الخائن في المنظمة ، ولكن دون جدوى. مؤلف الرواية هو حميد رضا شاه آبادي أديب ومؤرخ إيراني معاصر معروف ، حازت أعماله شهرة واسعة بين القراء والنقاد الذين تناولوا بالنقد والتعليق.











أصدرت د. سمر منير مدرس اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، كتابا مترجما جديدا وتم طرحه في معرض القاهرة للكتاب ٢٠٢٠، بعنوان "عصر نهاية الخصوصية. انكشاف الذات في الثقافة الرقمية". يتناول الكتاب فكرة تأثير الثقافة الرقمية على الحياة اليومية للأفراد في القرن الحادي والعشرين ومدى علاقة تقنيات الثقافة الرقمية بعلم الجريمة و الطب النفسي، فهناك شيء واحد يجمع بين الملف الشخصي الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي وعملية تحديد المكان عن طريق الهواتف الذكية وقياس ذبذبات الجسم؛ حيث يرجع أصلها جميعًا إلى علم الجريمة والطب النفسي. كيف يتأتى أن تصبح الأجهزة والإجراءات -التي كان من شأنها حتى وقت قريب أن تسهم في عملية القبض على المجرمين والمختلّين عقليًّا- أن تعتبر اليوم من دعائم عملية تمكين الذات؟ دراسة معاصرة للغاية عن خلفيات العصر الرقمي.

يتكون الكتاب من خمسة فصول ويستعرض الفصل الأول شكل الملف الشخصي الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها موقع فيس بوك على سبيل المثال وأصل نشأة هذا الملف الشخصي في علم الجريمة حيث كان يتم إنشاؤه في الماضي واحدا من وسائل تحديد الهوية الجنائية. بينما يتناول الفصل الثاني تقنيات تحديد المكان عن طريق أنظمة مثل نظام جي بي إس GPS وعلاقة تلك الفكرة بعلم البحث الجنائي. ويتطرق الفصل الثالث إلى إجراء قياسات للجسم عن طريق الأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها ومنها أجهزة قياس عدد الخطوات التي يخطوها الفرد وكذلك إجراء قياسات للجسم وذبذباته عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية ويطرح الفصل تساؤلا عن العلاقة بين الشغف باستخدام تلك التطبيقات والتقنيات وبين الوساوس القهرية التي يهتم الطب النفسي بمعالجتها. ويناقش الفصل الرابع فكرة تحول الخوف الهائل لدى الناس في الماضي من عملية تسجيل بياناتهم إلى رغبة عارمة في تسجيلها والإقبال على القيام بذلك بالاستعانة بتقنيات الثقافة الرقمية. أما الفصل الخامس فيعد تلخيصا لهذه الأفكار وكذلك استعراض لثقافة الاستبطان في القرن الحادي والعشرين.











شاركت خميلة الجندي، الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، في فعاليات معرض الكتاب لعام ٢٠٢٠، برواية بعنوان "مَيلاء"، حيث تدور أحداث الرواية في كلية الألسن ذات الشكل الهندسي الفريد - كما أكدت مَيلاء - مع مجموعة من الأصدقاء، تحكي عن شخصيات يختلفون في السمات والظروف، لعلهم سر السؤال "ماذا لو عاد معتذرًا".

"إلى تلك اللحظات التى لولاها ما تشكلت حياتنا بتلك العبقرية،" .. هكذا بدأت مَيلاء إهداءها لكل إنسان يرىٰ أن الألم والفقد واللحظات الصعبة نهاية العالم ولا يدري أن الفقد بداية ليكتسب أغلىٰ مما خسر، وإنه السبب الرئيسي في تشكيل حياتنا. تُعد رواية مَيلاء جزءًا من حياة كل شخصٍ، حتمًا سنقابل فيها أحداث وأبطال وقصص كثيرة تعبر عني وعنك وعن دواخلنا جميعًا.



