توزيع أجهزة كهربائية على 22 عروسا في كفر الشيخ.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، توزيع أجهزة كهربائية علي 22 عروسًا للمساعدة في تجهيز عرائس الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا خلال 2020 بحضور اللواء خالد غانم، مساعد مدير الإدارة العامة لشركة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد سمير فرج، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وممثلي الشركات والجهات المعنية بحماية المستهلك، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أنه يعمل بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هذا يأتي في إطار التفاعل مع المبادرة التي أطلقها الرئيس "حياه كريمة"، والتي تستهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحياة الكريمة لهم، داعيًا إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود لإنجاح هذه المبادرة الوطنية.