بالصور.. يسرا علام مستشار وزير التعليم تحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى حول النظم الإعلامية في البلاد الانتقالية للوصول لنموذج مصري

حصلت الدكتورة يسرا علام على درجة الدكتوراه من كلية الإعلام بجامعة القاهرة بدرجة الإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى برسالة بحث تشغل قضية هامة في المجتمع وهي دراسة تحليلية للنظم الإعلامية في البلاد الانتقالية مثل بولندا، المجر، روسيا وألمانيا للوصول لنموذج إعلامي لمصر.





أشرف على رسالة الدكتوراة الأستاذ الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية إعلام جامعة القاهرة وضمت لجنة التحكيم على الرسالة كلًا من الأستاذ الدكتور حسين أمين، أستاذ الجامعة الأمريكية ورئيس مركز الأدهم لإذاعة والتليفزيون بالجامعة الأمريكية والدكتورة نرمين ﺍﻟأﺯﺭﻕ بقسم صحافة جامعة القاهرة.





جدير بالذكر أن د. يسرا علام تعمل كمستشار للتسويق والاتصال السياسي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور طارق شوقي منذ ٢٠١٧.





وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تهنئة الدكتورة يسرا علام لحصولها على درجة الدكتوراه مشيرًا إلى أنها من الشخصيات المجتهدة والتي حققت جهدا ونجاحات في الحملات المبتكرة التي قامت بها في الوزارة مثل حملة "أنا ضد التنمر" وحملة "بالهداوة مش بالقساوة" لنشر فكر التربية الإيجابية بالإضافة إلى مسابقات للطلاب مثل مسابقة "الباحثون الشباب" التي تعلم الطلاب أسس البحث العلمي التوعية لأهمية موقع بنك المعرفة المصري ومبادرة دوي لتمكين البنات .



