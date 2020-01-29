"إسكان البرلمان" تطالب بإدراج قرية الجراون بالمنوفية ضمن المخطط الاستراتيجي للأحوزة العمرانية

قررت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة النائب يسرى المغازى أثناء اجتماعها اليوم لنظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحى، تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين القشاش، بشأن عدم وجود مياه الشرب والصرف الصحي في العديد من المحافظات وخاصة محافظة المنوفية لعدم حضورها .





من جانبه استعرض النائب محمد العقـاد طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة الساحل التابعة لقرية جروان مركز الباجور محافظة المنوفية، وأوضح أنه تمت مخاطبة رئاسة الوزراء وحصلنا على وعود بادراجها في الخطة العام الحالي ولكن لم تدرج بالرغم من تخصيص قطعة أرض لمشروع الصرف الصحي وكذلك أخذ جميع الموافقات من وزارة الصحة والبيئة والزراعة والمجلس المحلي.





وقال فرج ذكي نائب رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب إن قرية الجراون فيها خدمة الصرف منذ عشرين عاما وبالفعل الأرض أخذت جميع الموافقات لكن الهيئة لديها قرار بعدم عمل مشروعات صرف خارج الحيز العمراني.



