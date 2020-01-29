الفقي: ارتفاع سعر الطاقة عن المقرر عالميًا يهدد بنقص الصادرات والنقد الأجنبي

طلبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لإنقاذ الصناعات الاستراتيجية المعرضة للتوقف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة فى صهر المواد الخام.





وكشف مجلس إدارة النقابة العامة فى اجتماعه الطارئ برئاسة المهندس خالد الفقى رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد العمال أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادى يواجه منافسة غير عادلة لحصوله على الكيلوات ساعة بسعر 7 سنت فى حين أن المتوسط العالمى لا يتجاوز 3 سنت مما يؤدى إلى انخفاض صادرات الشركة التى تبلغ نسبة 54% من حجم إنتاجها السنوى.





أما شركة السبائك الحديدية بإدفو أسوان فهى مهددة بخسائر فادحة بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية المستخدمة فى صهر الخامات بنسبة 50% من سعر الطن المنتج وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المحلية والتصديرية وضياع الموارد المالية المؤكدة من النقد الأجنبى.



