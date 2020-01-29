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مرأة

احذر.. الصداع العصبي يغير مجرى حياتك

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:44 م
صداع
صداع
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آلاء حسن
قال الدكتور ساهر الفقي، استشاري المخ والاعصاب، إن الصداع العصبي من أكثر أنواع الصداع انتشارا ويكون فى جانب واحد من الرأس مثل الصداع النصفى ويمكن أن يشخص خطأ بأنه صداع نصفى.

وتابع ساهر الفقي، أنه من الممكن أن تشعر بصداع بالرأس، كأن الرأس مضغوطة ويشعرك بوجع فى الرقبة و الكتف، ناتج عن شد عضلى فى فروة الرأس.


وأضاف أنه لا يتم علاجه بالمسكنات العادية بل يزيد من الصداع، مشيرًا إلى أسباب الصداع هي:

- القلق
- الفكر الزائد
- الإجهاد
- عدم شرب الماء الكافى
- قلة الأكل والنوم
- ضغوط الحياة بشكل عام و الروتين اليومى
- بعض أنواع الأكل و الأدوية
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