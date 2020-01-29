بحضور هيثم الحاج علي .. وزير التعليم الأسبق يوقع «ملك التنشين» بمعرض الكتاب

شهد الجناح الرئيسى للهيئة العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 حفل توقيع رواية «ملك التنشين» لكاتبها الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب ، وحضر الحفل كوكبة من القامات الثقافية والادبية والمهتمين بالشأن الثقافى وعلى رأسهم الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب .

الرواية تتناول رحلة شاب مصري متفوق وطموح، لكنه أراد تجاوز واقعه مستغلا المناطق الرمادية التي تغلف حياتنا الاجتماعية، ليختصر الطريق نحو الثروة والمجد، لكنه يسقط وينتهي نهاية مأساوية .

وأكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى مؤلف الرواية - فى تصريحات خاصة لـ الموقع الرسمى للهيئة العامة للكتاب – أن رواية «ملك التنشين» هي العمل الروائي الثالث له بعد روايتي «لقاء في واحة الحنين» و«فتاة هايدلبرج الأمريكية» .

وأضاف أن الكتابة الادبية بالنسبة له، هى هواية وليس احترافا خاصة أنه لم يكتب اعمالا أدبية إلا بعد خروجه من الوزارة، كاشفا عن انه يعكف فى الوقت الحالى على كتابة عمل روائى جديد لينضم لمجموعة أعماله الروائية السابقة .

وأشار إلى أن العمل العام دائما ما يؤثر سلبا على طاقات العمل الإبداعى، خاصة أن وقت من يعمل بالعمل العام فى أغلب الأحوال لايكون ملكه، وبالتالى لا يتمكن من الإنفراد بنفسه وتفجير طاقاته الإبداعية وتجاربه فى صورة عمل أدبى .





جدير بالذكر أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومات أحمد نظيف وأحمد شفيق وعصام شرف، وهو أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، كما شغل العديد من الوظائف المرموقة ، فضلا عن أنه مفكر سياسي واقتصادي وأديب نشر العديد من الكتب والمقالات الهامة، ويدير حاليا مكتبه للمحاماة والاستشارات القانونية بالقاهرة.