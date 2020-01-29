AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بحضور هيثم الحاج علي .. وزير التعليم الأسبق يوقع «ملك التنشين» بمعرض الكتاب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:27 م
وزير التعليم الأسبق
وزير التعليم الأسبق ورئيس هيئة الكتاب
Advertisements
طارق موسى

شهد الجناح الرئيسى للهيئة العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 حفل توقيع رواية «ملك التنشين» لكاتبها الدكتور  أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب ، وحضر الحفل كوكبة من القامات الثقافية والادبية والمهتمين بالشأن الثقافى وعلى رأسهم الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب .

 

الرواية تتناول رحلة شاب مصري متفوق وطموح، لكنه أراد تجاوز واقعه مستغلا المناطق الرمادية التي تغلف حياتنا الاجتماعية، ليختصر الطريق نحو الثروة والمجد، لكنه يسقط وينتهي نهاية مأساوية .

 

وأكد الدكتور  أحمد جمال الدين موسى مؤلف الرواية - فى تصريحات خاصة لـ الموقع الرسمى للهيئة العامة للكتاب – أن رواية «ملك التنشين» هي العمل الروائي الثالث له بعد روايتي «لقاء في واحة الحنين» و«فتاة هايدلبرج الأمريكية» .

 

وأضاف أن الكتابة الادبية بالنسبة له، هى هواية وليس احترافا خاصة أنه لم يكتب اعمالا أدبية إلا بعد خروجه من الوزارة، كاشفا عن انه يعكف فى الوقت الحالى على كتابة عمل روائى جديد لينضم لمجموعة أعماله الروائية السابقة .

 

وأشار إلى أن العمل العام دائما ما يؤثر سلبا على طاقات العمل الإبداعى، خاصة أن وقت من يعمل بالعمل العام فى أغلب الأحوال لايكون ملكه، وبالتالى لا يتمكن من الإنفراد بنفسه وتفجير طاقاته الإبداعية وتجاربه فى صورة عمل أدبى .


جدير بالذكر أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى شغل منصب  وزير التربية والتعليم في حكومات أحمد نظيف وأحمد شفيق وعصام شرف، وهو أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، كما شغل العديد من الوظائف المرموقة ، فضلا عن أنه مفكر سياسي واقتصادي وأديب نشر العديد من الكتب والمقالات الهامة، ويدير حاليا مكتبه للمحاماة والاستشارات القانونية بالقاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملك التنشين .. رواية جديدة من تأليف وزير التعليم الأسبق

تعرف على مميزات معرض الكتاب في دورته الحالية.. فيديو

تعرف على موعد فتح أبواب معرض الكتاب للجمهور والزائرين.. فيديو

هيثم الحاج: 40 دولة تشارك بمعرض الكتاب وأكثر من 1200 دار نشر.. فيديو

حفل إعلان الفائزين وتوزيع جائزة أفضل كتاب اليوم بمعرض الكتاب

هيثم الحاج علي: لا يوجد أي تقصير أمني أو طبي داخل معرض الكتاب ..فيديو

ترشيحاتنا

تعليق جديد من الصحة العالمية على انتشار فيروس كورونا في 15 دولة

300 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية في مصر بالتمويل الذاتي

مدرب تونسي: الأهلي والنجم في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

بسمة وهبة على جهاز التنفس الصناعي بعد نجاتها من حريق بمنزلها

ادعوا لها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

أزارو يعتذر لـ هيرفي رينارد مدرب المغرب السابق بسبب الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

لو فرحك قرب.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني

بسبب كورونا.. بريطاني أمام خيارين: ترك زوجته الصينية أو البقاء معها في ووهان الموبوءة