رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع السفير السعودي سُبل التعاون في مجالات التدريب.. صور

​استَقبل الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة، اليوم أسامة بن أحمد النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.





وأعرب رئيس الهيئة عن ترحابه الشديد بالزيارة، وأشار إلى العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من الاهتمام الذي أولاه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز لتعميق الشراكة بين البلدين في كافة المجالات، فقد اأُبرمت اتفاقية فى مجال منع ومكافحة الفساد تم توقيعها أثناء زيارة سموه لمصر عام 2016، وأكد الوزير رئيس الهيئة على أن الرقابة الإدارية حريصة على تعميق هذا التعاون بتبادل الخبرات في هذا المجال.





وتناول اللقاء، مناقشة سُبل التعاون المستقبلي في مجالات التدريب بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد السعودية "نزاهة" في ضوء الاختصاصات التي أضيفت لمهام كل من الهيئتان وفق التعديلات التشريعية المستحدثة لعملهما.





كما تم استعراض القدرات التدريبية والإسهامات التي نفذتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية المصرية فى تدريب الكوادر التي تعمل بمجال مكافحة الفساد في مصر والدول العربية والإفريقية، وذلك على أعمال الرقابة الوقائية وإرساء قواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية، وغيرها من المجالات الأخرى.





بالإضافة إلى استعراض حل بعض المشكلات التي واجهت الاستثمارات السعودية في مصر من خلال جهود إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، ومناقشة وبحث الإجراءات اللازمة لتيسير عمل المستثمرين السعوديين في مصر وسبل دفع وزيادة تلك المشروعات والاستثمارات.





من جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية عن سعادته بهذه الزيارة التي التي تُعد الأولى له، وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتابع النجاحات التي تحققها هيئة الرقابة الإدارية في مصر وأعرب عن تقديره للقيادة السياسية في مصر وتطلعه لتعميق هذا التعاون.