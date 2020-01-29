قناة السويس: التصدير للخارج أحد الأهداف الرئيسية للمنطقة الاقتصادية

قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن أحد التحديات الموجودة لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية هي التعامل مع السوق المحلي كما أننا لدينا مجموعة من الانشطة الصناعية المتواجدة في المنطقة وهي انشطة واعدة في مجال التصنيع .





وأضاف يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الهدف الأساسي للمنطقة الاقتصادية هو التصدير للخارج ونعمل على ذلك بشكل جيد كما أننا لدينا اتجاهات للتعامل مع السوق المحلي وذلك لوجود صناعات جيدة وواعدة لدينا.





وأوضح يحيى زكى ، أن الصناعات التي تتم في المنطقة لدينا عند تعاملها مع السوق المحلي يساعدنا ذلك في الاستغناء عن الاستيراد من الخارج وتقوم بتوفير العملة الصعبة وتعمل على إتاحة فرص عمل .





وتابع يحيى زكى ، أن هناك مجموعة من النقاط التي نريد إجراء تعديلات عليها طبقا للدراسة التي أجراها مجلس الوزراء وكان لدينا اليوم الفرصة لعرضها بشكل تفصيلي .





واستكمل يحيى زكى، أن أهم اولويات الاجتماع مع الحكومة هو تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة الاقتصادية والتي تساعد وتسهل التعامل مع السوق المحلي .