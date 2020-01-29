AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قناة السويس: التصدير للخارج أحد الأهداف الرئيسية للمنطقة الاقتصادية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:49 م
رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أحد التحديات الموجودة لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية هي التعامل مع السوق المحلي كما أننا لدينا مجموعة من الانشطة الصناعية المتواجدة في المنطقة وهي انشطة واعدة في مجال التصنيع  .

وأضاف يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الهدف الأساسي للمنطقة الاقتصادية هو التصدير للخارج ونعمل على ذلك بشكل جيد كما أننا لدينا اتجاهات للتعامل مع السوق المحلي وذلك لوجود صناعات جيدة وواعدة لدينا.

وأوضح يحيى زكى ، أن الصناعات التي تتم في المنطقة لدينا عند تعاملها مع السوق المحلي يساعدنا ذلك في الاستغناء عن الاستيراد من الخارج وتقوم بتوفير العملة الصعبة وتعمل على إتاحة فرص عمل .

وتابع يحيى زكى، أن هناك مجموعة من النقاط التي نريد إجراء تعديلات عليها طبقا للدراسة التي أجراها  مجلس الوزراء وكان لدينا اليوم الفرصة لعرضها بشكل تفصيلي .

واستكمل يحيى زكى، أن أهم اولويات الاجتماع مع الحكومة هو تعديل  اللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة الاقتصادية والتي تساعد وتسهل التعامل مع السوق المحلي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعد الرئيس يناقش في جنوب سيناء تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة

يحيى زكى: تحويل اقتصادية القناة لمركز عالمى للنقل واللوجيستيات والتصنيع.. فيديو

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: موانئ بورسعيد تضاهي نظيراتها العالمية

بدلا من 12 ساعة.. رئيس اقتصادية القناة: الأنفاق تنقل الحاويات للميناء في دقائق

رئيس وفد صيني يزور اقتصادية قناة السويس ويؤكد أهمية مشروعاتها

رئيس اقتصادية قناة السويس: لدينا عقود ستعرض في يناير للاعتماد

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف وضع المسجد الأقصى في خطة سلام ترامب

بعد إعدامه لزوجها.. ضربة انتقامية تهدد عرش زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

شيخ الأزهر يحذر: شخصان يرفضان تجديد الخطاب الديني

إيران تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 3 دول عربية

عرَضَ بديلا لـ خطة ترامب.. البرلمان الإيرانى يوجه رسائل لـ برلمانات الدول الإسلامية

محمد صلاح يوجه رسائل لـ مصطفى محمد وأحمد بلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

لو فرحك قرب.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني

بسبب كورونا.. بريطاني أمام خيارين: ترك زوجته الصينية أو البقاء معها في ووهان الموبوءة