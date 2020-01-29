قناة السويس: التصدير للخارج أحد الأهداف الرئيسية للمنطقة الاقتصادية

قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أحد التحديات الموجودة لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية هي التعامل مع السوق المحلي كما أننا لدينا مجموعة من الانشطة الصناعية المتواجدة في المنطقة وهي انشطة واعدة في مجال التصنيع .
وأضاف يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الهدف الأساسي للمنطقة الاقتصادية هو التصدير للخارج ونعمل على ذلك بشكل جيد كما أننا لدينا اتجاهات للتعامل مع السوق المحلي وذلك لوجود صناعات جيدة وواعدة لدينا.
وأوضح يحيى زكى ، أن الصناعات التي تتم في المنطقة لدينا عند تعاملها مع السوق المحلي يساعدنا ذلك في الاستغناء عن الاستيراد من الخارج وتقوم بتوفير العملة الصعبة وتعمل على إتاحة فرص عمل .
وتابع يحيى زكى، أن هناك مجموعة من النقاط التي نريد إجراء تعديلات عليها طبقا للدراسة التي أجراها مجلس الوزراء وكان لدينا اليوم الفرصة لعرضها بشكل تفصيلي .
واستكمل يحيى زكى، أن أهم اولويات الاجتماع مع الحكومة هو تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة الاقتصادية والتي تساعد وتسهل التعامل مع السوق المحلي .