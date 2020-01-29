لم يسجل منذ 535 يومًا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ويست هام قبل لقاء اليوم فى الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول الانجليزي مواجهة مرتقبة اليوم الأربعاء أمام منافسه وست هام يونايتد والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي في إطار الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الإنجليزي.





وتأجلت المباراة بسبب مشاركة فريق ليفربول كحامل دوري أبطال أوروبا في مسابقة كأس العالم للأندية والتي نجح في التتويج بها في ختام عام 2019.





وحسب ما نشرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن محمد صلاح لم يسجل أى هدف فى المباريات التسع الأخيرة التى خاضها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي داخل العاصمة الإنجليزية لندن، فى مبارايات الريدز مع فرق العاصمة، وبالتحديد أمام كل من "توتنهام، تشيلسي، فولهام، وست هام، أرسنال، تشيلسي، توتنهام، كريستال بالاس وتشيلسي".





وعن مواجه محمد صلاح أمام وست هام يونايتد فإن "الفرعون" لم يسجل في شباك الأخير منذ 535 يوما، وتحديدا منذ تسجيله آخر أهدافه فى 12 أغسطس من عام 2018، حيث سجل 4 أهداف في 4 مباريات خاضها ضد الفريق اللندني.





ويدخل ليفربول المباراة بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب وهو ساع إلي مواصلة سلسلة اللاهزيمة مع فريق الريدز الاقتراب أكثر نحو حسم لقب البريمرليج الغائب عن الريدز منذ ما يقارب لـ 30 عاما.



