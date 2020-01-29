مدرب تونسي: الأهلي والنجم في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

سلّط الدكتور جمال الحاجي، المدرب التونسي والخبير الكروى الضوء على حظوظ فرق المجموعة الثانية في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا بعد انتزاع النادي الأهلي الصدارة.

ويتصدّر المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط يليه النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط ثم الهلال السوداني بنفس الرصيد فيما يتذيل فريق بلاتينيوم ستارز المجموعة بنقطة وحيدة.

وقال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": تاريخيًا هناك أسبقية لصالح الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي على حساب الهلال السوداني لكن هناك حقائق ومعطيات يجب ان نسلط عليها الضوء لنستطيع الإقرار بمن يستحق المرور للدور الثاني عقب مباريات الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثانية.



وتابع: النجم الساحلي هو الفريق الذي ستكون حظوظه للتأهل كاملة بين يديه حيث يستقبل فريق بلاتينيوم من زيمبابوي الذي لم يجن خلال مبارياته الخمس سوى نقطة واحدة وكان قد رمى منديل المنافسة منذ زمن واكبر دليل على ذلك هزيمته الاخيرة على ميدانه أمام الهلال السوداني لذا مهمة النجم المهزوم في القاهرة أمام الأهلي ستكون سهلة هذه المرة أمام فريق لا يستحق ان يكون ضمن دوري المجموعات لاعرق مسابقة افريقية.



وأضاف: الأمور تختلف كثيرًا عندما نتحدث على مباراة الهلال السوداني الذي يستضيف الأهلي المصري الذي ينطلق بأفضلية نقطة في الترتيب ونتيجة التعادل تجعله يمر الي الدور الثاني بينما الانتصار هي النتيجة الوحيدة التي تمكن الهلال من المرور للدور ذاته و الأهلي المصري سينتقل إلى الخرطوم وفي البال الانتصار الذي حققه النجم على الهلال في السودان.



وقال: الهلال رغم انسحاب مدربه المصري حمادة صدقي في ظروف غامضة فإن الفريق واصل سلسلة الانتصارات تحت قيادة الهولندي دي يونج والرجوع بثلاث نقاط مهمة من زيمبابوي و رغم نجاح دي يونج في اول مبارياته فإنه يبقى غير خبير بخفايا الكرة الافريقية مثلما الشأن للسويسري رينيه فايلر لكن هذا الاخير ينطلق باسبقية التاريخ و اسبقية الميدان وهنا اعني القيمة الفنية للاعبي الأهلي دون التقليل من قيمة لاعبي الهلال.



وأشار إلى أن مباراة الأهلي والهلال سوف تلعب على جزئيات صغيرة كنجاح اللاعبين وحضورهم الذهني والبدني التي ستكون بنسبة متفاوتة لصالح الهلال السوداني على ملعبهم منوها إلى أنه في الأخير هذه المباراة ستحسم عن طريق اللاعبين المميزين والفاعلين والقادرين على تغيير النتيجة من انصاف الفرص وهنا لا يمكن المرور على ذكر لاعبين في قيمة اجاي هداف مباراة النجم وكذلك علي معلول الذي سينشط هجوم الأهلي على الجهة اليسرى التي ستكون حاسمة هذا الى جانب خبرة المايسترو وليد سليمان القادر على التحكم في نسق المباراة دون نسيان كهربا الذي سيكون دون شك إضافة لهجوم المارد الأحمر.

