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تعليم

الحماية المدنية بقنا توافق على ترخيص حضانتي أطفال مجانا بمدينة نقادة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:19 م
الحماية المدنية بقنا
الحماية المدنية بقنا توافق على ترخيص حضانتىّ أطفال مجانا بمد
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يوسف رجب
وافقت إدارة الحماية المدنية بقنا، على ترخيص حضانتين للأطفال بمدينة نقاده، وذلك بعد توفير الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي. 

و قال العميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، تمت الموافقة على ترخيص الحضانتين  مجانا، تيسيرًا لهم ولتخفيف الأعباء المالية التي يتطلبها الترخيص، مع تدريب العاملين بهاتين الحضانتين مجانا أيضا على طرق استخدام طفايات الحريق والتعريف بآليات مكافحة الحرائق والخطوات والإجراءات السليمة لمحاصرتها حال نشوبها، والطريقة المثلى لإخلاء المحيطين بها وذلك لضمان سلامة الأفراد و المنشآت. 

وأشار بسيم، إلى أن الحضانتين هما" الجمعية الخيرية القبطية بنقاده - الجمعية الخيرية الإسلامية بالمنشية بنقادة" و ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية. 

جدير بالذكر أن محافظ قنا، عقد اجتماعا بالأمس؛ لمناقشة موقف الحضانات، وجه خلاله الجهات المعنية بضرورة تيسير اجراءات تراخيص حضانات الأطفال، وعلى الفور استجابت إدارة الحماية المدنية لتلك التوجيهات في اليوم التالي مباشرة وقامت بترخيص حضانتين مجانا. 
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