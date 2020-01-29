السفير البريطاني بالقاهرة يكشف تفاصيل اجتماع بين السيسي وجونسون..فيديو

كشف السفير البريطاني في القاهرة السير جيفري آدامز أنه حضر مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال زيارته الأخير إلى بريطانيا.





وقال آدامز خلال مؤتمر مناقشة أبحاث برنامج "صندوق نيوتن مشرفة" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني "British Council" إن الرئيس السيسي أجرى العديد من المقابلات خلال زيارته، وذهب مرتين إلى قصر باكينجهام لمقابلة الأسرة الملكية.





وأضاف أن الرئيس السيسي: "حظي بقابلية ناجحة جدا، كما شعرت، مع رئيس وزراء بلادي بوريس جونسون في 10 داوننج ستريت (المقر الرسمي لمكتب رئيس الوزراء)".





وتابع: "لقد حضرت هذا الاجتماع، ويمكنني التأكيد لكم، ليس فقط أن الاجواء كانت دافئة وودية بين الزعيمين وسرت الأمور على نحو جيد جدا، لكنهما تحدثا عن الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون، التعاون العملي بشكل يحقق مصالح كلا من بريطانيا ومصر".





وأضاف: "والأخبار الجيدة بالطبع، أنه أصبح لدينا قواعد صلبة يمكننا البناء عليها. في مجال الاستثمار، بريطانيا هي أكبر مستثمر خارجي في مصر، شركات ضخمة مثل BB، وشل في مجال الغاز، وكذلك فودافون في المجال التكنولوجي، يونيليفر في مجال السلع الاستهلاكية GSK، أسترا زينيكا في مجال الأدوية، هذه الشركات العالمية الرائدة البريطانية، التي تعمل في مصر بشكل ناجح للغاية، وتستثمر مئات الملايين في مصر كل عام".





وصندوق نيوتن مشرفة يمثل مشروع للشراكة بين بريطانيا ومصر في مجالات العلوم والابتكار، وتبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني، بموجب اتفاقية لمدة 7 سنوات بهدف تطوير قطاع العلوم في مصر وزيادة مساحة البحث العلمي والابتكار.





وأكد أن مصر تعتلي قائمة الدول الأفريقية بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون كوجهة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم الخطوط العريضة خلال كلمته في قمة "بريطانيا - إفريقيا" للاستثمار، بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن "هذا الحدث الضخم الذي ينقل مليارات المليارات من الجنيهات الإسترليني إلى استثمارات في الدول الإفريقية الرائدة، ومصر على رأس القائمة، كوجهة للاستثمارات الجديدة".



