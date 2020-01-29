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محافظات

محافظ قنا يدعو مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مبادرة حياة كريمة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:23 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
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يوسف رجب
طالب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المؤسسات والشركات العاملة في المحافظة بالمسئولية المجتمعية تجاه المجتمع القنائى من خلال استيفاء نسبة الـ ٥٪ فى التعيينات الخاصة بكل مؤسسة أو شركة إضافة إلى المشاركة مع أجهزة الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التي تستهدف رفع مستوى الخدمات وتحسين المعيشة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا التي بدأت بـ ١٢ قرية كمرحلة أولى. 

جاء ذلك خلال لقاء حواري، جمع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مع عدد كبير من ممثلى البنوك ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بهدف التعرف على خدمات تلك المؤسسات وتوظيفها لخدمة أبناء المجتمع المحلي في المحافظة.
 
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وأشار محافظ قنا، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها المحافظة مع ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل التعاون والمشاركة بينها وبين المحافظة في خلق مشاريع انتاجية مدرة للدخل تسهم في الحد من الفقر والبطالة في المجتمع ومن ثم توفير حياة كريمة للفرد والأسرة.

يذكر أن محافظة قنا تشهد العمل في ١٢ قرية ضمن مبادرة حياه كريمة، يتولى العمل فيها عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الوحدات المحلية المختلفة.
محافظ قنا يدعو مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مبادرة حياة كريمة
محافظ قنا يدعو مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مبادرة حياة كريمة
محافظ قنا يدعو مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مبادرة حياة كريمة
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