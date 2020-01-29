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تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تيسيرات في إصدار التراخيص .. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:14 م
محمد مرسي مدير جهاز
محمد مرسي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بـ6 أكتوبر
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هاني حسين
قال محمد مرسي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ6 أكتوبر، إن منطقة 6 أكتوبر تتميز بالامتداد الصناعي.

وأضاف مرسي في حواره  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تيسيرات قدمتها الدولة في التراخيص الخاصة بـ التنمية الصناعية، مما ادى الى التوسع في المشروعات الصناعية .

وتابع :"  نتعاون مع المستثمرين في المجال الصناعي بشكل أكبر بعد التيسيرات التي قدمتها الدولة".

ولفت محمد مرسي إلى أن  قانون التنمية الصناعية سهل إجراءات التراخيص، وقدم تيسيرات على المستثمر بإصدار الرخصة بالإخطار ولا تأخذ وقتا،  وهناك مشروعات صناعية في الملابس والبلاستيك والمشروعات الغذائية وطفرة في مجال الائتمان الخاص بالمشروعات الصناعية.

وأكمل مرسي:" جهاز تنمية المشروعات هو مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية ويرعى قطاع المشروعات الصغيرة".
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