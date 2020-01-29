الأوراق المطلوبة من راغبي الحصول على تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد اسامة مدير إدارة الإئتمان المركزي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يتم تقديم تيسيرات في المستندات والإداريات للعملاء والشباب الراغب في تمويل مشاريعهم.





وأضاف محمد اسامة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا وحدة الشباك الواحد التي تسهل تنفيذ خدمات أي عميل وإصدار كل المستندات من داخل الفرع سواء السجل التجاري أو بطاقة ضريبية او رخصة".





وتابع محمد أسامة :" نعمل على تقليص مدة حصول العميل على القرض، والعميل يتقدم بطلب لتمويل المشاريع ونحدد الطلبات التي نطلبها من الشباب والطلبات والمستندات غير تعجيزية ".





وأكمل محمد أسامة:" نطلب من العميل الراغب في تمويل مشروعه السجل التجاري ورخصة المشروع والبطاقة الضريبية، وفي حال عمل المشروع مسبقا نطلب ميزانية او 2 للمشروع حسب تاريخ النشاط و المشروعات الصناعية الكبرى نطلب من العميل دراسة جدوى".





ولفت محمد أسامة:" لدينا إدارة متخصصة لمساعدة الشباب على تطوير وتنفيذ الأفكار".



