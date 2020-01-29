AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل نادي مصر أمام بيراميدز بالدوري المصري

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:11 م
نادي مصر
نادي مصر
Advertisements
محمد رشاد
أعلن عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تشكيلة فريقه لمواجهة بيراميدز فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز .

وجاء التشكيل للفريق الوافد حديثا على الدوري كالتالي :- 

وليد توفيق فى حراسة المرمى

فى الدفاع: شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا

فى الوسط: مصطفى سلطان – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف

فى الهجوم: ويليس الفيس – محمد نصر

ويدخل نادى مصر المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، ثم تلقى خسارة من رينجرز النيجيرى بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدف دون رد لم تؤثر على تؤهله بشكل رسمى لدور الثمانية بالبطولة.

ويقبع نادى مصر بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكهم 16 هدفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لخوض مباراة بيراميدز.. وصول حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة

الزمالك يحشد أسلحته الهجومية للهروب من كمين طلائع الجيش .. الليلة

بعد سقوطه أمام الجونة والزمالك.. إقالة ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز

الخواجة فاشل في الممتاز.. ديسابر يكمل قصة إخفاق الأجانب في الدوري

طارق يحيى يعلن تشكيل طلائع الجيش لمباراة الجونة بالدورى المصرى اليوم

باقي على الحلو دقة .. عبدالله السعيد يطرق أبواب نادي المائة في الدوري

ترشيحاتنا

شاهد سعر ومواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة.. صور

شبه رانيا يوسف..أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

بعد الأغنية.. رسالة غزل من جماهير الأهلي لـ تركي آل الشيخ

ادعوا لها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

أول تعليق من الطبيب الخاص لـ أصالة على حقيقة ارتباطهما

الأزهر يجدد للأمة الإسلامية أمور دينها.. والإمام الأكبر يحسم 29 مسألة جدلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

لو فرحك قرب.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني

بسبب كورونا.. بريطاني أمام خيارين: ترك زوجته الصينية أو البقاء معها في ووهان الموبوءة