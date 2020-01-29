تشكيل نادي مصر أمام بيراميدز بالدوري المصري

أعلن عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تشكيلة فريقه لمواجهة بيراميدز فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز .





وجاء التشكيل للفريق الوافد حديثا على الدوري كالتالي :-





وليد توفيق فى حراسة المرمى





فى الدفاع: شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا





فى الوسط: مصطفى سلطان – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف





فى الهجوم: ويليس الفيس – محمد نصر





ويدخل نادى مصر المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، ثم تلقى خسارة من رينجرز النيجيرى بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدف دون رد لم تؤثر على تؤهله بشكل رسمى لدور الثمانية بالبطولة.





ويقبع نادى مصر بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكهم 16 هدفا.



