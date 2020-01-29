اكتشفي ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الماء الدافئ يوميًا؟

آلاء حسن





وأشار استشاري العلاج بالنباتات الطبية، أنه يجب عليك





وتابع أحمد أبو النصر، أن العسل يساعد على تنشيط الكبد وغسله بالاضافة إلى مساعدتك على تظبيط مستوى السكر، مشيرًا إلى أن القهوة والبرتقال تساعد على تنشيط الغدة الدرقية.



قدم أحمد أبو النصر استشاري العلاج بالنباتات الطبية، بعض النصائح منها شرب كوب من الماء الدافئ يوميًا نظرا لفوائدها على جسم الانسان وأشار استشاري العلاج بالنباتات الطبية، أنه يجب عليك تناول ملعقة كبيرة من العسل بعد الماء الدافئ نتيجة فؤائده فهو يساعد على غسل جهازك الهضمى و ينظف الكبد من معركة الشوارد الحرة التي تكونت أثناء نومك.وتابع أحمد أبو النصر، أن العسل يساعد على تنشيط الكبد وغسله بالاضافة إلى مساعدتك على تظبيط مستوى السكر، مشيرًا إلى أن القهوة والبرتقال تساعد على تنشيط الغدة الدرقية.

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