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أخبار العالم

سجين فرنسي سابق في سجون الدوحة: قطر دولة العبودية في العالم الحديث.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
ظهر جان بيير مارونجيو، السجين الفرنسي السابق في سجون قطر، لأول مرة على شاشة التلفزيون الوطني الفرنسي أمس.

وتحدث مارونجيو عن ظروف الاحتجاز الصعبة التي تعرض لها في السجون القطرية، مؤكدا أن قطر "ديكتاتورية إسلامية" تمارس "الرق الحديث".

وأضاف أن الدولة القطرية أبعدت "إنسانيته عنه"، وأوضح كيف استضافت السجون القطرية "المقاتلين الدواعش القطريين الذين أثاروا الهجمات الإرهابية".

وكان ظهور مارونجيو على فضائية  France 2، التي تعد أكبر قناة تلفزيونية عامة فرنسية، حيث تجتذب 13،9٪ من مشاهدي التليفزيون الفرنسي.

ولقيت المقابلة تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور الفرنسي، حيث انتشرت الفيديوهات المقتطعة من الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

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