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أخبار البلد

انتخابات البيطريين.. عرض 29 تنازلا و17 طعنا على لجنة مستشارى مجلس الدولة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور البدرى ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة 3 تقارير خاصة بالعملية الانتخابية.

موضحا أن التقرير الأول خاص بالأطباء الذين قضوا أكثر من فترة نقابية ومر عليهم 8 سنوات سواء بمجلس النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، أى قضوا دورتين متتاليتين، مشيرا إلى أن جاء فى هذا البند للجنة 4 طعون.

وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن التقرير الثانى، كان فى ضوء ما تقدم به الأعضاء من الأطباء البيطريين للجنة من تنازلات، عن الترشح بشأن انتخابات النقيب والتجديد النصفى، ومجالس النقابات الفرعية، حيث بلغ عددهم 29 تنازلا من أصل 401 مرشح.

وأشار إلى أن التقرير الثالث، فهو خاص بالطعون الواردة للجنة، وبلغ عدد الطعون 17 طعنا مختلفا، وجار مناقشتها جميعا.

لافتا إلى أنه سيتم عرض كافة التنازلات والطعون على أعضاء لجنة مستشارى مجلس الدولة، والتى تضم فى عضويتها 3 مستشارين، والذين تلقت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات أسماءهم من مجلس الدولة، تمهيدا لبدء أعمال اللجنة.

انتخابات البيطريين.. عرض 29 تنازلا و17 طعنا على لجنة مستشارى مجلس الدولة
انتخابات البيطريين.. عرض 29 تنازلا و17 طعنا على لجنة مستشارى مجلس الدولة
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