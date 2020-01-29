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محافظات

الكشف على 1593 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بقرية ميت محمود في الدقهلية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:25 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1593 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية ميت محمود مركز المنصورة خلال يومين.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم إصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 31 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ157حالة، و367 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 146 حالة من أمراض السكر والضغط.

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وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة،وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم. 

من جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن القافلة استمرت على مدار يومي 28،27 يناير الجاري، وضمت11 عيادة متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و2 عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نساء وتنظيم اسرة، وأسنان، وأنف وأذن، وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية.
الكشف على 1593 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بقرية ميت محمود في الدقهلية
الكشف على 1593 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بقرية ميت محمود في الدقهلية
الكشف على 1593 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بقرية ميت محمود في الدقهلية
الكشف على 1593 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بقرية ميت محمود في الدقهلية
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