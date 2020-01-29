رانيا يوسف ترد على انتقادات «الآنسة فرح»

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بردود فعل الجمهور على مسلسل "الآنسة فرح".





وقالت فى تصريحات لـ«صدى البلد»، "إن المسلسل عجب الجمهور جدا واتخضوا منه فى البداية لـجرأة فكرته، لكن إحنا بنهزر مع الجمهور، وتابعت أن الأطفال ينادونها فى الشارع بشخصية ديدا التى تجسدها في العمل.





وعن الهجوم الكبير الذي تعرض له العمل والانتقادات بسبب جرأة فكرته، أوضحت رانيا "أن العمل فكرته مجنونة، والجمهور استوعب بعد ذلك ما قدمه صناع العمل، وأنه مجرد عمل لايت كوميدي".





كما نوهت أن المسلسل مأخوذ من فورم أجنبي، وأن الصناع قاموا بتحويله لعمل مصري خفيف، مؤكده أنه رغم الانتقادات نال إعجاب عدد كبير من الجمهور، كما أوضحت رانيا أن الأطفال المشاركين فى "الآنسة فرح" دمهم أخف من الفورمات الأجنبي.





وأوضحت أنها لم تواجه أى صعوبات بالعمل بل كانت سعيدة بفريق العمل، والأبطال المشاركين معها، موضحة أن كانت محبة لكل من تواجد معها فى الكواليس، كما أكدت أن التجربة مختلفة عن الدراما المصرية فى طريقة الإخراج وحتى الفكرة التى يتم تداولها.





وتتعرض "رانيا" للعديد من الانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي، وبسؤالها أكدت أنها لا تلتفت لمن ينتقدها، وتنظر لما يقوله الجمهور بعين الاعتبار لأنه ربما هناك وجهة نظر فيما يقولون لم تنتبه لها.





الآنسة فرح تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص أخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.





المسلسل من بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.