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ساحة رأي

أحمد عبد الكريم يكتب : منهجية المرأة في بناء الأوطان‎

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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لا أحد منا ينكر دور المرأة في بناء الأوطان، وهل يعقل إن احدا منا ينكر الاساس الذي بني عليه جميع التطورات التي تشمل العالم اجمع الان .العِلم والثقافه والفن والادب والإبداع، من هو عالمُ بعلمه بارزُ بإبداعه مثُقفا بثقافته أديبُ بأدبه فنانًُ بفنه كل ذلك كان لم يحدث إن لم يكن الأساس المرأة الأم الساهرة علي راحة أبنائها الحافز الذي لا يمل ولا تشكو بكل حب وأخلاص تعطي وبزخم حتي ترى أبنائها في أعلي مراتب النجاح والتفوق ….

الأخت : وهي الأم الثاني والحافز التالي كلن منا يمتلك اخت فاضلة دائمة الدعم والعطاء والحب والتفاؤل و و …الزوجة: الست المصرية الجميلة والجدعة والسند والمضحي الاول والاخير والصابرة و و الخ ..من منا يقدر أن ينكر دور المرأة في البناء هل يعقل !! لا أحد منا يقدر علي إنكار ذلك الدور المؤسس والبناء في المجتمع ومهما طال الكلام لم نوفي بقدرها ابدا ..

هي بناء المجتمع واسُسُه وهي الوطن الحقيقي لا يستقيم وطن بدون المرأة وهذا اذا دل يدل علي عظمه مكانتها المرأه التي تثبت كل يوم عندما تعطيها عمل أو مكانة تعلو به تثبت لنا ولها أنها جديره بأي عمل ترى نفسها فيه بل هي تعلم مكانتها جيداولا يسعنا وقت حتي نتحدث عن المرأه وعن مكانتها في المجتمع ويكفي أن الله سبحانه وتعالى كرمها عن الرجال وجعل لها سوره كامله بِأسمهَا في القرآن الكريم ونحن جميعا نعلم بأن جميع الدول من حَولِنا لا تعلو ولا تنهض إلا إذا كان دور المرأة فيهي متوجًا … 

كل الشكر والتقدير لأمهاتنا وأخوتنا و لزوجاتنا وأبنائنا وندعو الله أن يحفظهم لنا ويبارك لنا فيهم ونتمنا كل التوفيق لكل من هوا قائم علي بحث او عمل يعلو ببلادنا ويعلو من شأنهِ.
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