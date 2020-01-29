مفتي أوكرانيا لـ صدى البلد: التصدي للفكر المتطرف مسؤولية الأفراد والسلطة

قال الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا إن التصدي للأفكار المتطرفة والضالة مسؤولية مشتركة بين الأفراد والسلطة.

وأوضح " تميم" في تصريح خاص لـ صدى البلد على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي أن السلطة الحاكمة لأي بلد هي من تملك الإمكانات الجادة لمجابهة أي فكر متطرف يهدد أمن بلدها؛ فهي تدافع عنه من خلال وسائلها التعليمية والإعلامية والأمنية.

وتابع أن الأفراد أيضا تقع عليهم مسؤولية اجتماعية كبيرة في هذا الشأن؛ فهم من يقع عليهم مسؤولية تعلم صحيح الدين وإرشاد من حولهم إلى الصواب؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بطلب العلم والحث على الصواب بالنصيحة والإرشاد إليه.

وأضاف: "لكن الدور الأهم والتأثير الأكبر يقع على المؤسسات العلمية، مبينًا أن للأزهر الشريف دورا كبيرا فى نشر صحيح الدين ونبذ العنف ونشر السلام فى ربوع الأرض بقيم الإسلام السمحة".

واختتم أن الأزهر منارة للإسلام وليس لمصر فقط فهو متخطي حدود الدول بعلمه وعلماؤه، مشيرًا : تعلمنا في الأزهر كثيرًا وما زلنا نتعلم صحيح الدين من خلال الكتب الهامة بجانب التواصل الفعال بعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات.

