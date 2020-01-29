AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتي أوكرانيا لـ صدى البلد: التصدي للفكر المتطرف مسؤولية الأفراد والسلطة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:22 م
الشيخ أحمد تميم،
الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا مع محررة صدى البلد
Advertisements
يارا زكريا

قال الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا إن التصدي للأفكار المتطرفة والضالة مسؤولية مشتركة بين الأفراد والسلطة.

وأوضح " تميم" في تصريح خاص لـ صدى البلد على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي أن السلطة الحاكمة لأي بلد هي من تملك الإمكانات الجادة لمجابهة أي فكر متطرف يهدد أمن بلدها؛ فهي تدافع عنه من خلال وسائلها التعليمية والإعلامية والأمنية.

وتابع أن الأفراد أيضا تقع عليهم مسؤولية اجتماعية كبيرة في هذا الشأن؛ فهم من يقع عليهم مسؤولية تعلم صحيح الدين وإرشاد من حولهم إلى الصواب؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بطلب العلم والحث على الصواب بالنصيحة والإرشاد إليه.

وأضاف: "لكن الدور الأهم والتأثير الأكبر يقع على المؤسسات العلمية، مبينًا أن للأزهر الشريف دورا كبيرا فى نشر صحيح الدين ونبذ العنف ونشر السلام فى ربوع الأرض بقيم الإسلام السمحة".

واختتم أن الأزهر منارة للإسلام وليس لمصر فقط فهو متخطي حدود الدول بعلمه وعلماؤه، مشيرًا : تعلمنا في الأزهر كثيرًا وما زلنا نتعلم صحيح الدين من خلال الكتب الهامة بجانب التواصل الفعال بعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندوة لفرع منظمة خريجي الأزهر في ليبيا حول سبل مواجهة التطرف

حصاد هيئة كبار العلماء والجامع الأزهر فى عام 2019

شيخ الأزهر في 2019.. مسابقة عالمية للقرآن الكريم.. مشروع قانون «الأحوال الشخصية».. وإزالة الشبهات المثارة حول الإسلام.. ونشاط ملحوظ للأروقة الأزهرية

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتصدى للجماعات التكفيرية والمتطرفة

مفتي الجمهورية في مؤتمر الأزهر: تجديد الخطاب الديني والفكرى من المهام الأساسية لمؤسساتنا.. نحتاج لاستعادة منهج علمي صحيح حاد عنه دعاة التطرف.. وأنجزنا العديد من برامج التدريب للمفتين على مستوى العالم

حاتم العوني لـ صدى البلد: التراث جزء من التجديد ويهاجم من جماعتين

ترشيحاتنا

نادي القرن رقم واحد.. أغنية جديدة من تركي آل الشيخ للأهلي

معابر الموت.. شبح كورونا يطارد الصين بهذه البؤر.. شاهد

شبه رانيا يوسف..أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

رخيصة الثمن.. فاكهة مصرية تحميك من الإصابة بأمراض القلب

بعد إصابة واحدة بـ كورونا.. شطة يكشف مصير إقامة السوبر في الإمارات

اشتعال ناقلة نفط بالقرب من ساحل الإمارات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

بعد صورها الفاضحة .. ممثلة شهيرة تعلن توبتها من أمام الكعبة المشرفة.. صور

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد