أحد المصريين العائدين من ووهان يكشف عن جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا ..فيديو

أكد مصطفى نادى احد العائدين المصريين من الصين أنه غادر الصين منذ ما يقرب من أسبوع مؤكدا أنه غادر منطقة ووهان الصينية قبل تطبيق قرار الحظر على السفر.





وأضاف "نادي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة اليوم أن الصين قامت باتخاذ عدد من الإجراءات التأمينية وقاموا بنشر منشورات تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات بشكل دائم في الشوارع والأسواق.





وأوضح أحد المصريين العائدين من الصين أن السلطات الصينية بالمطار تقوم برش اسبراي معطر في المطار وداخل الطائرة مؤكدا أن الحكومة الصينية تهتم بشكل كبير بمكافحة المرض .





وأشار مصطفى نادى إلى أنه عند وصوله لمصر جرى استقبالهم بالحجر الصحي لكي يتم الكشف على الركاب للتأكد من عدم إصابة أحدهم بالمرض لأن أهم أعراض فيروس كورونا ارتفاع درجة حرارة الجسد، مشيرا إلى انه لم يكن في استقباله سوى عائلته.





وقال أحد المصريين العائدين من الصين إنه لتجنب الإصابة بالمرض يجب إتباع عدد من الخطوات وهي عدم ملامسة أي شيء إضافة إلى إرتداء الكمامات بشكل مستمر ودائم.