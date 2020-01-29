الدوري الإماراتي.. خورفكان يحقق أول انتصاراته بفوز مفاجئ على الشارقة

حقق فريق خورفكان، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على نظيره نادي الشارقة بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإماراتي (دوري الخليج العربي).





افتتح الأوزبكي أوتابيك شوكوروف التسجيل للشارقة في الدقيقة 12، قبل أن يُعادل فهد غريب النتيجة لخورفكان في الدقيقة 54.





وفي الدقيقة 78، سجل البرازيلي الشاب جونينيو، هدف الانتصار لخورفكان، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، واصل الشارقة سلسلة الهزائم المتتالية لتمتد للهزيمة الرابعة، ليتوقف رصيده عند النقطة 24 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد نادي خورفكان للنقطة السابعة في المركز الرابع عشر والأخير.