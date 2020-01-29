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محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض إرضاء المستهلك للسلع المعمرة ومستلزمات الأسرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:52 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، معرض إرضاء المستهلك للسلع المعمرة ومستلزمات الأسرة المصرية الذى نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن وجامعة قناة السويس والمجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الاسماعيلية والذى أقيم بمركز شباب الشيخ زايد .

وحضر الافتتاح  المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس والنائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أحمد عثمان رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب والمهندس حماد موسى حماد أمين عام حزب مستقبل وطن بالاسماعيلية والمهندس أحمد المصرى نقيب المهندسين والدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الاسماعيلية وجميع أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة وجمع كبير من القيادات التنفيذية والشعبية.

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يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده بشأن التوسع فى إقامة معارض كافة السلع الأساسية ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار و تخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين، تحت شعار "كلنا معاك .. كلنا نعمل من أجل مصر.

ويشارك بالمعرض أكثر من 30 عارض يمثلون عددا من الشركات وكبار التجار ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الأثاث والموبايلات الحديثة والسيارات والموتوسيكلات وجميع الأجهزة المنزلية والادوات الكهربائية وأجهزة التكييف والمفروشات إلى جانب منتجات المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال من المشغولات اليدوية والملابس والمفروشات ومنتجات الهاند ميد ذات الجودة المتميزة.

ويستمر المعرض مفتوحا للجمهور اعتبارا من الأربعاء الموافق ٢٩ من يناير الجارى ولمدة شهر كاملا وتحت اشراف ومتابعة المحافظة، وتباع المعروضات باسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح من ٢٥ إلى ٣٠% إلى جانب إمكانية التقسيط وتسهيلات فى السداد .

من جهته أشاد محافظ الاسماعيلية بحسن تنظيم المعرض وما يضمه من معروضات متميزة كما أكد على أن الهدف الرئيسى من إقامة تلك المعارض هو إرضاء المواطن اولا وأخيرا مشيرا الى التوسع فى اقامة مثل هذه المعارض بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها .
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض إرضاء المستهلك للسلع المعمرة ومستلزمات الأسرة
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض إرضاء المستهلك للسلع المعمرة ومستلزمات الأسرة
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض إرضاء المستهلك للسلع المعمرة ومستلزمات الأسرة
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض إرضاء المستهلك للسلع المعمرة ومستلزمات الأسرة
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