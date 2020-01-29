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محافظات

لحل مشكلة المياه الجوفية.. إحلال وتجديد شبكات المياه بجنوب الأقصر.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:43 م
تجديد شبكات المياه
تجديد شبكات المياه
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شمس يونس
أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر عن التواصل مع جمعية الأورمان لحل مشكلة المياه الجوفية بعزبة الأمير قرية الشغب، من خلال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب، ومد وتدعيم خطوط جديدة بالمناطق المحرومة، كما سيتم عمل بئر لتجميع المياه وتم عمل مقايسة تقديرية من شركة مياه الشرب وتقديمها لجمعية الأورمان لتوفير الاعتمادات اللازمة من الجهة المانحة.

جاء ذلك بناء على توجيهات" مصطفى الهم"، محافظ الأقصر للسادة رؤساء المراكز بضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة والتواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم مع المواطنين.

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وكان أهالي عزبة الأمير بالشغب جنوبي الأقصر اشتكوا من استمرار مشكلة ظهور المياه مجهولة المصدر من باطن الأرض، التي جعلت أهل القرية فريسة للأمراض والفيروسات، بحسب ما يقول الأهالي.
لحل مشكلة المياه الجوفية.. إحلال وتجديد شبكات المياه بجنوب الأقصر.. صور
لحل مشكلة المياه الجوفية.. إحلال وتجديد شبكات المياه بجنوب الأقصر.. صور
لحل مشكلة المياه الجوفية.. إحلال وتجديد شبكات المياه بجنوب الأقصر.. صور
لحل مشكلة المياه الجوفية.. إحلال وتجديد شبكات المياه بجنوب الأقصر.. صور
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