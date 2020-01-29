لحل مشكلة المياه الجوفية.. إحلال وتجديد شبكات المياه بجنوب الأقصر.. صور

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر عن التواصل مع جمعية الأورمان لحل مشكلة المياه الجوفية بعزبة الأمير قرية الشغب، من خلال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب، ومد وتدعيم خطوط جديدة بالمناطق المحرومة، كما سيتم عمل بئر لتجميع المياه وتم عمل مقايسة تقديرية من شركة مياه الشرب وتقديمها لجمعية الأورمان لتوفير الاعتمادات اللازمة من الجهة المانحة.





جاء ذلك بناء على توجيهات" مصطفى الهم"، محافظ الأقصر للسادة رؤساء المراكز بضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة والتواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم مع المواطنين.





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