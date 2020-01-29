الكويت تعلق على خطة السلام الأمريكية

أشادت الكويت، اليوم الأربعاء، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، ومساعيها لحل القضية الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن الخارجية الكويتية إن الحل الشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية.
وشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئيس الراحل، هاري ترومان.
وقال نتنياهو في مؤتمر الإعلان عن خطة السلام الأمريكية بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء: "هذا يوم تاريخي.. وهذا يذكرني بيوم تاريخي آخر. عندما اعترف الرئيس ترومان بإسرائيل، وكان أول من فعل ذلك".
وتابع نتنياهو موجها كلامه لترامب: "على مدى العقود والقرون القادمة سيتم ذكرك بأنك الشخص الذي اعترف بالأراضي الحيوية والضرورية لإسرائيل في الضفة الغربية كأراض إسرائيلية، وكذلك غور الأردن".