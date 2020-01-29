الكويت تعلق على خطة السلام الأمريكية

أشادت الكويت، اليوم الأربعاء، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، ومساعيها لحل القضية الفلسطينية.





وقال بيان صادر عن الخارجية الكويتية إن الحل الشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية.





وشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئيس الراحل، هاري ترومان.





وقال نتنياهو في مؤتمر الإعلان عن خطة السلام الأمريكية بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء: "هذا يوم تاريخي.. وهذا يذكرني بيوم تاريخي آخر. عندما اعترف الرئيس ترومان بإسرائيل، وكان أول من فعل ذلك".



