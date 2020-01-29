حقيقة استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري بعد السقوط أمام الجونة

أنهى حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، الجدل، حول إقالة إيهاب جلال المدير الفنى، من تدريب الفريق، عقب الهزيمة أمام الجونة .
وتلقى المصري، الهزيمة، أمام الجونة، 1-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز .
وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إن كل ما يثار حول استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن "جلال" مستمر مع الفريق ولن ولم يقدم استقالته .
وأضاف ان جلال ملتزم تماما فى تعاقده مع المصري ، مشيرا إلى أن المدير الفنى لن يترك الفريق تحت أى ظرف ولن يرحل رغم الهزيمة من الجونة .
وتلقى المصري، الهزيمة، أمام الجونة، 1-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز .
وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إن كل ما يثار حول استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن "جلال" مستمر مع الفريق ولن ولم يقدم استقالته .
وأضاف ان جلال ملتزم تماما فى تعاقده مع المصري ، مشيرا إلى أن المدير الفنى لن يترك الفريق تحت أى ظرف ولن يرحل رغم الهزيمة من الجونة .