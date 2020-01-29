حقيقة استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري بعد السقوط أمام الجونة

أنهى حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ، الجدل، حول إقالة إيهاب جلال المدير الفنى، من تدريب الفريق ، عقب الهزيمة أمام الجونة .



وتلقى المصري ، الهزيمة ، أمام الجونة ، 1-2 ، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز .



وقال حمد إبراهيم ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إن كل ما يثار حول استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري، غير صحيح على الإطلاق ، مؤكدا أن "جلال" مستمر مع الفريق ولن ولم يقدم استقالته .



وأضاف ان جلال ملتزم تماما فى تعاقده مع المصري ، مشيرا إلى أن المدير الفنى لن يترك الفريق تحت أى ظرف ولن يرحل رغم الهزيمة من الجونة .

