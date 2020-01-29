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رياضة

حقيقة استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري بعد السقوط أمام الجونة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:25 م
إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري
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عمرو الحلواني
أنهى حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، الجدل، حول إقالة إيهاب جلال المدير الفنى، من تدريب الفريق، عقب الهزيمة أمام الجونة .

وتلقى المصري، الهزيمة، أمام الجونة، 1-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز .

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إن كل ما يثار حول استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن "جلال" مستمر مع الفريق ولن ولم يقدم استقالته .

وأضاف ان جلال ملتزم تماما فى تعاقده مع المصري ، مشيرا إلى أن المدير الفنى لن يترك الفريق تحت أى ظرف ولن يرحل رغم الهزيمة من الجونة .
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