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أخبار العالم

بين الترحيب والإشادة.. تعرف على موقف الخليج من خطة ترامب للسلام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:46 م
سعيد العربي

تماثلت ردود فعل دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت بشأن ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، التي اقترحها، من الثبات على الموقف بدعم حقوق الفلسطينيين. 


وكان قد شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئيس الراحل، هاري ترومان.


وقال نتنياهو في مؤتمر الإعلان عن خطة السلام الأمريكية بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء: "هذا يوم تاريخي.. وهذا يذكرني بيوم تاريخي آخر. عندما اعترف الرئيس ترومان بإسرائيل، وكان أول من فعل ذلك".


وتابع نتنياهو موجها كلامه لترامب: "على مدى العقود والقرون القادمة سيتم ذكرك بأنك الشخص الذي اعترف بالأراضي الحيوية والضرورية لإسرائيل في الضفة الغربية كأراض إسرائيلية، وكذلك غور الأردن".


موقف ثابت


أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز موقف بلاده "الثابت" من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الانباء السعودية واس.


وقال الملك سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته".


ترحيب إماراتي


فيما اعتبرت الإمارات أن خطة ترامب للسلام "نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات" مؤكدة ترحيبها بهذه "المبادرة الجادة".


وقال السفير لدى واشنطن يوسف العتيبة في بيان على تويتر "تقدر الإمارات العربية المتحدة الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق  فلسطيني إسرائيلي". كان الدبلوماسي الإماراتي، إلى جانب نظرائه من سلطنة عمان والبحرين، أحد ممثلي الدول العربية الحاضرة لدى الاعلان عن خطة ترامب في البيت الأبيض.


إشادة كويتية 


بينما أشادت الكويت، اليوم الأربعاء، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، ومساعيها لحل القضية الفلسطينية.


وقال بيان صادر عن الخارجية الكويتية إن الحل الشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام  بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية.


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