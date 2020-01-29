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أخبار البلد

في زيارة للمتحف الكبير .. العناني يستقبل وزير الإعلام وكرم جبر وعدد من رؤساء تحرير الصحف .. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:49 م
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
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محمد الاسكندراني
استقبل، مساء اليوم الأربعاء، بالمتحف المصري الكبير، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من كبار الكتاب ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

تضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف والبهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثاني والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ امون وموقع ميدان المسلة المعلقة، بالاضافة الي معمل ترميم الاخشاب الذي يرمم فيه قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع ومعمل القطع الثقيلة حيث يعكف الاثريون علي ترميم واعادة تركيب التمثال الخاص بالملك بسما تيك والذي تم اكتشاف العديد من القطع الخاصة به بمنطقة اثار المطرية.

وخلال الجولة قام بالشرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، كما أعرب الحاضرون عن سعادتهم بزيارة المتحف المصري الكبير ووصفوه بالمشروع العظيم والصرح العملاق، الذي يدعو للدهشة والفخر والذي سيكون هدية مصر للإنسانية جمعاء.
في زيارة للمتحف الكبير .. العناني يستقبل وزير الإعلام وكرم جبر وعدد من رؤساء تحرير الصحف .. صور
في زيارة للمتحف الكبير .. العناني يستقبل وزير الإعلام وكرم جبر وعدد من رؤساء تحرير الصحف .. صور
في زيارة للمتحف الكبير .. العناني يستقبل وزير الإعلام وكرم جبر وعدد من رؤساء تحرير الصحف .. صور
في زيارة للمتحف الكبير .. العناني يستقبل وزير الإعلام وكرم جبر وعدد من رؤساء تحرير الصحف .. صور
في زيارة للمتحف الكبير .. العناني يستقبل وزير الإعلام وكرم جبر وعدد من رؤساء تحرير الصحف .. صور
في زيارة للمتحف الكبير .. العناني يستقبل وزير الإعلام وكرم جبر وعدد من رؤساء تحرير الصحف .. صور
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