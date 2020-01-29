العربى: شركة برأسمال 100 مليون جنيه للبورصات السلعية

وردا على إنشاء البورصة السلعية، أكد العربى انه جارى انشاء شركة برأسمال كلى 100 مليون والمتوفر حاليا من رأسمالها مليون ، وسيتم تحديد السلع التى ستدخل فى البورصة السلعية ، مشيرا إلى أن الاتحاد مشارك بنحو 10٪ من راسمال ، والغرف التجارية على مستوى المحافظات ستدخل لكن ليس حاليا.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.