AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

العربى: شركة برأسمال 100 مليون جنيه للبورصات السلعية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:17 م
إبراهيم العربي ومحررة
إبراهيم العربي ومحررة صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
اكد ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد يعد مذكرة ودراسة وافية خاصة بالقرار 43 لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع نطالب خلالها بإلغاء ذلك القرار.

وأضاف العربى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  ان القرار كان له ظروفه السابقة والسبب الصادر من اجله لم يعد موجودا حاليا وهو تحجيم الاستيراد ، خاصة مع انخفاض الواردات المصرية من الخارج وزيادة الصادرات. 

وفيما يتعلق بمبادرة الاتحاد مع الدولة لخفض الأسعار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد العربى ان الاتحاد يسير فيها، وتم بالفعل مشاركة من المحال والمصانع بتلك المبادرة ، لافتا إلى أن المبادرة ادت إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ.

وردا على إنشاء البورصة السلعية، أكد العربى انه جارى انشاء شركة برأسمال كلى 100 مليون والمتوفر حاليا من رأسمالها مليون ، وسيتم تحديد السلع التى ستدخل فى البورصة السلعية ، مشيرا إلى أن الاتحاد مشارك بنحو 10٪ من راسمال ، والغرف التجارية على مستوى المحافظات ستدخل لكن ليس حاليا.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحقيق| البورصة السلعية ودورها في ضبط منظومة التجارة الداخلية

القصة الكاملة لـ البورصة السلعية في مصر .. تقام على مساحة 57 فدانا في البحيرة وبرأس مال متوقع 100 مليون جنيه.. اتفاق مع رانجيس الفرنسية للاستشارات الفنية .. تنمية التجارة : تحقق السعر العادل للسلع

الغرف التجارية يناقش آليات المشاركة في مبادرة الرئيس لخفض الأسعار

رئيس الغرف التجارية: مبادرة الرئيس ترفع معدلات الإنتاج وتنعش حركة التجارة

غرفة الأقصر تدعو المحال والسلاسل التجارية للمشاركة في مبادرة الرئيس لخفض الأسعار

أحمد عامر: أسواق للمعلومات تدرس المشاركة بنسبة 10% فى البورصة السلعية

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الاهلي والهلال السوداني

ادعوا لها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

تفاصيل مهمة عن أول أسرة صينية مصابة بـ كورونا فى الإمارات

نصحت غيري ونسيت نفسي.. بسمة وهبة عن حريق شقتها.. فيديو

في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي