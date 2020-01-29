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رياضة

ميلان لا يعرف السقوط بحضور إبراهيموفيتش.. أرقام الرسونيري منذ عودة السلطان

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:40 م
إبراهيموفيتش - ميلان
إبراهيموفيتش - ميلان أمام تورينو أمس
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أحمد هاني
يواصل فريق ميلان الإيطالي صحوته على مستوى الكأس، آخرها التأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على تورينو برباعية على أرضية ملعب "السان سيرو".

فوز ميلان أمس الثلاثاء، جعله يضرب موعدا مع يوفنتوس بمبارتين ذهاب وعودة، الأولى ستكون على ملعب "سان سيرو" يوم 12 فبراير المقبل على أن يلعب لقاء العودة في 4  مارس على ملعب "أليانز" معقل السيدة العجوز.

ويدين ميلان بهذا النجاح القصير، إلى "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي منذ عودته إلى قلعة السان سيرو لم يتذوق الرسونيري طعم الهزيمة نهائيًا، حيث جاء بعد خماسية أتالانتا القاسية.

ولم تكن بداية إبراهيموفيتش موفقه في المباراة الأولي بتعادل دون أهداف أمام سامبدوريا، لكن بعدها لعب ميلان 5 مباريات، 3 في الدوري أمام كالياري، سبال وبيرشيا ومباراتين في كأس إيطاليا ضد أودينيزي وأمس تورينو وفاز في جميعها.

وسجل ميلان خلال 6 مباريات 14 هدفا مقابل استقبال شباك البيج ميلان 4 أهداف فقط، لينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 لقاءات.

وأصبح ميلان على بعد مراكز قليلة من العودة إلى المراكز الأوروبية، ويحتاج إلى 8 نقاط ليقفز إلى المركز الرابع، حيث يحتل حاليًا الروسونيري المركز الثامن برصيد 31 نقطة.
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