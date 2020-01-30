البنك المركزي الباكستاني يقر سعر الفائدة المصرفية عند 13.25%

قرر البنك المركزي الباكستاني إبقاء سعر الفائدة المصرفية دون تغيير عند مستوى 13.25%،

وأوضح محافظ البنك رضا باقر في تصريح صحفي اليوم أن التضخم المالي يواصل الضغط على الاقتصاد الباكستاني، حيث ارتفع معدل التضخم إلى نسبة 8.4% مع بداية السنة المالية الحالية وما زال مستمرًا في الارتفاع.



وأعرب "باقر" في بيان صحفي عن أمله في تراجع سعر الفائدة المصرفية خلال الفترة القادمة مع تراجع نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن الإحصاءات تدل على أن التضخم سيشهد استقرارًا خلال الفترة القادمة.



