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اقتصاد

البنك المركزي الباكستاني يقر سعر الفائدة المصرفية عند 13.25%

الخميس 30/يناير/2020 - 03:17 ص
البنك المركزي الباكستاني
البنك المركزي الباكستاني
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قسم الاقتصاد
قرر البنك المركزي الباكستاني إبقاء سعر الفائدة المصرفية دون تغيير عند مستوى 13.25%، وأوضح محافظ البنك رضا باقر في تصريح صحفي اليوم أن التضخم المالي يواصل الضغط على الاقتصاد الباكستاني، حيث ارتفع معدل التضخم إلى نسبة 8.4% مع بداية السنة المالية الحالية وما زال مستمرًا في الارتفاع.

وأعرب "باقر" في بيان صحفي عن أمله في تراجع سعر الفائدة المصرفية خلال الفترة القادمة مع تراجع نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن الإحصاءات تدل على أن التضخم سيشهد استقرارًا خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد أخر، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.96% أي ما يعادل 400 نقطة، وأقفل عند مستوى 41898 نقطة، وبلغ حجم التداول 127109630 سهمًا نفذت في 355 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 105 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 236 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.
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