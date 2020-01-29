إصابة تاجر بطلق خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالمنوفية





تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من مأمور مركز منوف بتلقيه اخطارا من مستشفي شبين الكوم باستقبالها أ. أ 30 عاما مقيم دائرة المركز مصابا بطلق خرطوش بذراعه الأيمن





وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم س. أ 42 عاما تاجر خردة مقيم مدينة السادات باحداث اصابته وتمكنت وحدة المباحث من ضبط الجاني





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسلاح ناري فرد خرطوش حيازته بسبب خلاف مالي بينهم





وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أصيب تاجر خردة بطلق خرطوش في ذراعه بعد مشاجرة لخلافات مالية وتم تحرير محضر بالواقعة