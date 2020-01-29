AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة تاجر بطلق خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالمنوفية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:53 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
محمد امين
أصيب تاجر خردة بطلق خرطوش في ذراعه بعد مشاجرة لخلافات مالية وتم تحرير محضر بالواقعة 

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من مأمور مركز منوف بتلقيه اخطارا من مستشفي شبين الكوم باستقبالها  أ. أ 30 عاما مقيم دائرة المركز  مصابا بطلق خرطوش بذراعه الأيمن

وبالانتقال  والفحص وسؤاله اتهم  س. أ 42 عاما تاجر خردة مقيم مدينة السادات باحداث اصابته وتمكنت وحدة المباحث من ضبط الجاني 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسلاح ناري فرد خرطوش حيازته بسبب خلاف مالي بينهم 

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة مع نجل عمه بالمنوفية

الدم بقى ميه.. يفقأ عين ابن عمه بطلق ناري في المنوفية للخلاف على فتح نافذة

الحبس 4 أيام لسائق قتل زميله فى مشاجرة على أولوية المرور بالمنوفية

انتحار طالب بتناول حبة الغلة القاتلة في المنوفية

حبس سائق تروسيكل بالمنوفية قتل زميله فى خلاف على أولوية المرور

مصرع عامل سقط أسفل سيارة نقل بالمنوفية

ترشيحاتنا

بسمة وهبة على جهاز التنفس الصناعي بعد نجاتها من حريق بمنزلها

أول قرار من خالد النبوي بعد أزمته الصحية

الكاف: نقل مباراة الأهلي والهلال خارج السودان بشرط

بعد ظهور كورونا .. اتحاد الكرة يعلق على مصير السوبر في الإمارات

رجاله فضحوه .. نائب رئيس الحكومة التركية: أردوغان استفاد من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

رسميا.. غياب عبدالله السعيد نجم بيراميدز عن مواجهة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

بعد صورها الفاضحة .. ممثلة شهيرة تعلن توبتها من أمام الكعبة المشرفة.. صور

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد