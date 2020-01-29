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أخبار البلد

‎جمارك مطار القاهرة تضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:44 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بالصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سمير فهمي  مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة وقانون الإستيراد والتصدير.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 602 القادمة من جده إشتبه عبدالله السجيري رئيس قسم اللجنة الجمركية المعين علي الخط الأخضر فى الراكب A . R بنجلاديشي الجنسية يحمل 3 شنط وكيس بلاستيك يحاول الدخول وسط زحام المعتمرين والخروج من الصالة دون التفتيش .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة الأستاذ محمد عاطف مأمور الجمرك فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على سيد ممدوح نائب مدير الجمرك قرر تكليف محمد عاطف تحت إشراف أحمد عبد الرؤوف مدير الحركة والمشرف على الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 5870 قلم للتجميل داخل حقائبه، وتقدر قيمة التعويضات المستحقة 600 ألف جنيه.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.
‎جمارك مطار القاهرة تضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة.. صور
‎جمارك مطار القاهرة تضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة.. صور
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