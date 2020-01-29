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توك شو

مدرب منتخب مصر لليد: اللاعبون قدموا أداء مشرفا خلال البطولة الأفريقية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:46 م
منتخب اليد
منتخب اليد
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قسم التوك شو
قال الكابتن حسين زكي، مدرب المنتخب المصري لكرة اليد، إن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم وكانوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم؛ وهو ما كان سببًا رئيسيًا في حصولهم على اللقب القاري السابع بعد الفوز على منتخب تونس 22-27، موضحًا ان اللاعبين قدموا أداءً مبهرًا ورجوليًا ولعبوا حتى اللحظات الأخيرة في جميع المباريات بمنتهي التفاني والرجولة وأخذوا البطولة بالتدريج.

وأضاف مدرب المنتخب المصري لكرة اليد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، عبر فضائية "المحور"، أن جميع المشاركين في البطولة بداية من أعضاء الاتحاد حتى اللاعبين أدوا دورهم على أكمل وجه ورفعوا اسم مصر وشرفوا الدولة المصرية وحصلوا على اللقب القاري السابع بعد الفوز على المنتخب التونسي وسط أرضه وجمهوره العريضة، مشيرًا إلى أن إدارة الفريق نجحت في الوصول باللاعبين لبر الأمان من خلال التعليمات التي وجهوها لهم بسبب الضغوط التي تعرضوا لها في رادس بتونس.

وأوضح أن جميع لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد كانوا على قلب رجل واحد من أجل رفع اسم مصر عاليًا، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يقدم المنتخب الوطني أداءً يليق باسم مصر في الخارج خلال بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وعلق حسين زكي على صورة محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب اليد، مع والدته عقب تتويج منتخب مصر ببطولة إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على تونس 22-27، قائلا إن اللاعب يتمتع بأخلاق عالية وتربية جميلة ظهرت خلال تلك الصورة.

وأشار إلى أن والدة اللاعب كانت السيدة المصرية الوحيدة وسط الجماهير المتواجدة خلال اللقاء لمؤازرة الفريق مع ابنها، موضحًا أن تلك السيدة كادت أن تتعرض لمضايقات من قبل الجماهير التونسية ولكن إدارة الفريق المصري تداركت الموقف سريعا.
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