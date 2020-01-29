تريزيجيه السبب .. أستون فيلا مهدد بالإحالة للتحقيق أمام الاتحاد الإنجليزي والشرطة

كشفت تقارير صحفية أن نادي أستون فيلا قد يخضع لتحقيق من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والشرطة بسبب ما حدث في مباراة أمس أمام فريق ليستر سيتي، في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.





وفاز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من لقاء اليوم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.





وجاء هدف فوز أستون فيلا في الدقيقة 93 عن طريق المصري محمود حسن تريزيجيه بعد تمريرة من مواطنه أحمد المحمدي.





وبمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة، اندفعت جماهير أستون فيلا إلى أرض الملعب من أجل الاحتفال مع لاعبي الفريق خاصة تريزيجيه الذي قادهم لنهائي ويمبلي.





ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وشرطة ويست ميدلاندز بصدد فتح تحقيق مع أستون فيلا بسبب أحداث مباراة أمس.





وأوضحت أن لاعب ليستر سيتي جيمس ماديسون تعرض للدفع والسقوط على أرض الملعب من قِبل جماهير أستون فيلا خلال اندفاعها بعد انتهاء اللقاء.





وأشارت إلى أن هناك لقطات فيديو تكشف اعتداء عدد من جماهير أستون فيلا على أفراد شرطة داخل الملعب خلال احتفالهم بالتأهل إلى النهائي.





ويحظر الاتحاد الإنجليزي دخول الجماهير إلى أرض الملعب، ولكنهم لم يتسلموا حتى الآن أي شكوى من ليستر سيتي.





ورغم ذلك، فإن مسئولي الاتحاد الإنجليزي يراجعون حاليًا جميع اللقطات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء ضد أستون فيلا، وفي حالة اتهامه وإدانته، فمن المحتمل ألا تتجاوز العقوبة حد الغرامة المالية والتي قد تُقدر بـ20 ألف جنيه إسترليني.