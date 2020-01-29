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عميدة طب القصر العيني: أدخلنا تعديلاً على قانون مزاولة مهنة الطب لضمان جودة الخريجين.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:26 م
دكتورة هالة صلاح
دكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب القصر العيني جامعة القاهرة
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محمود محسن
أكدت دكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب القصر العيني جامعة القاهرة أن مرحلة الامتياز مرحلة تدريبية تؤهل الطبيب لمزاولة المهنة والترخيص يعتمد على الممارسة بأمان.

وأضافت هالة صلاح خلال وجودها ضيفة ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن البرنامج التدريبي بـ طبيب الامتياز كان غير معروف من الذي يعمل على متابعته. 

وتابعت عميدة طب القصر العيني: قمنا بإدخال تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب، والتعديلات فى مادتين، لنضمن جودة خريج الطب لتمنح وزارة الصحة الترخيص للأطباء.

وأشارت عميدة طب القصر العيني إلى أن الطالب المتخرج ليس مطلوبا منه ان يعالج أي شيء مشيرة إلى أن الطالب يتخرج كممارس عام وله القدرة على استكمال التعليم واكتساب المهارات. 

وقالت عميدة طب القصر العيني إنه يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة بعد الدراسة لمن حصل على بكالوريوس الطب .
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