الاتحادية اليوم .. الرئيس يتلقى اتصالين هاتفيين من أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي .. ويؤكد أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية

خلال اتصالين هاتفيين:

الرئيس يشيد بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية

طرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل

التعامل مع الجذور الرئيسية لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في حوض المتوسط





تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالين هاتفيين، الأول، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتناول وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، والثاني، من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.





السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أنجيلا ميركل





تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، حيث تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية.





وشهد الاتصال طرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.





كما تناول الاتصال مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث تم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تلك النتائج وصولًا إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق.





وأشاد الرئيس بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية، معربًا عن الترحيب بنتائج اجتماعات برلين للوصول إلى حل لتلك الأزمة، ومؤكدًا أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفادي أية صعوبات أو تحديات في هذا الصدد.





ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن تقديرها للدور الإيجابي للرئيس في إطار مساعي تسوية الأزمة الليبية، لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة له مؤخرًا في أعمال قمة مؤتمر برلين.





وأكدت حرص ألمانيا للتنسيق المُنتظم مع مصر بخصوص مختلف الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.









السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية





تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاتصال تناول مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء الإعلان عن الرؤية الأمريكية لحلها.





وأشار إلى أنه تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.





كما تم التباحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.





وجرى التوافق في هذا الخصوص حول حتمية التعامل مع الجذور الرئيسية لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في حوض المتوسط، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة.