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توك شو

التساؤلات المطروحة عن فيروس كورونا يجيب عنها الدكتور محمد عوض تاج الدين مع رانيا هاشم..غدا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:49 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين - رانيا هاشم
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قسم التوك شو
تقدم الإعلامية رانيا هاشم أولى حلقات برنامج «مانشيت» بشكله الجديد على قناة «إكسترا نيوز».

وتستضيف الإعلامية رانيا هاشم الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، ليجيب عن كل التساؤلات المطروحة عن فيروس كورونا.

من المقرر أن يأخذ برنامج «مانشيت»شكل التوك شو مع وجود فقرة حوارية نصف ساعة عن أبرز وأهم القضايا على الساحة مع الاهتمام بما يدور على السوشيال ميديا.

ويعرض بنامج «مانشيت» بشكله الجديد على قناة «إكسترا نيوز» في السادسة مساء  من الخميس إلى السبت، ويضم البرنامج فقرات من أخبار صحف وتحليل أهم الأخبار وتبسيطها للمشاهد.
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